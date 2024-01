Braderie du centre-ville Rues de Rome, cours Belsunce, cours Julien et zones limitrophes Marseille 6e Arrondissement, samedi 7 septembre 2024.

Braderie du centre-ville Rues de Rome, cours Belsunce, cours Julien et zones limitrophes Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La braderie invite à la flânerie et aux rencontres le temps d’une journée.dans un large secteur piéton situé à l’intérieur du carré Breteuil Saint-Saëns Saint-Ferréol et Montgrand, soit plus d’une dizaine de rues totalement réservées au shopping.

Mode, accessoires, décoration, bijoux, papeterie, gourmandises, et gastronomie, ambiance musicale… tout est réuni pour passer une agréable journée dans le centre historique. Soyez curieux !



Cette année le périmètre original est élargi au cours Belsunce, au cours Julien/place Notre Dame du Mont et à la rue de Rome entre la place Castellane et le cours Saint Louis.



Faites de bonnes affaires mais laissez-vous tenter par la re-découverte du patrimoine, des musées, des nouveaux commerces et concepts (voir nouveaux commerces récemment installés dans ce quartier qui s’embellit avec un ambitieux programme de ravalement de façades, la rénovation des voiries, la végétalisation et piétonisation d’îlots qui sera opérationnelle en fin d’année.

Des animations musicales seront également au programme en déambulation sur l’ensemble du périmètre.



Afin de garantir le bon déroulement de la manifestation, des contraintes de circulation et de stationnement seront mises en place. .

Rues de Rome, cours Belsunce, cours Julien et zones limitrophes Centre-ville

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-07 19:00:00



L’événement Braderie du centre-ville Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille