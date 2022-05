Braderie du centre-ville

Braderie du centre-ville, 11 août 2022, . Braderie du centre-ville

2022-08-11 09:00:00 – 2022-08-11 18:30:00 EUR Retrouvez la braderie du centre-ville le jeudi 11 août toute la journée. Exposants, artisans, restaurants et commerces hendayais se retrouvent sur cette journée conviviale pour vous faire partager leurs bonnes affaires et leur produits. Retrouvez la braderie du centre-ville le jeudi 11 août toute la journée. Exposants, artisans, restaurants et commerces hendayais se retrouvent sur cette journée conviviale pour vous faire partager leurs bonnes affaires et leur produits. +33 5 59 20 00 34 Retrouvez la braderie du centre-ville le jeudi 11 août toute la journée. Exposants, artisans, restaurants et commerces hendayais se retrouvent sur cette journée conviviale pour vous faire partager leurs bonnes affaires et leur produits. hendaye tourisme dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville