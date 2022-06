Braderie du 15 Août Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: 73550

Les Allues

Braderie du 15 Août Les Allues, 15 août 2022, Les Allues. Braderie du 15 Août Méribel Centre Méribel – Centre Les Allues

2022-08-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00 Méribel Centre Méribel – Centre

Les Allues 73550 Les commerçants de la vallée de Méribel vous accueilleront afin de vous faire profiter de belles affaires, tout le ski à prix réduits. Il y aura aussi des animations musicales & repas festifs pour poursuivre la journée ! Masque obligatoire Méribel Centre Méribel – Centre Les Allues

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 73550, Les Allues Autres Lieu Les Allues Adresse Méribel Centre Méribel - Centre Ville Les Allues lieuville Méribel Centre Méribel - Centre Les Allues Departement 73550

Les Allues Les Allues 73550 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Braderie du 15 Août Les Allues 2022-08-15 was last modified: by Braderie du 15 Août Les Allues Les Allues 15 août 2022 73550 Les Allues

Les Allues 73550