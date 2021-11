Villenave-d'Ornon Salle Daguin Gironde, Villenave d'Ornon Braderie d’hiver Salle Daguin Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Braderie d'hiver Salle Daguin, 27 novembre 2021, Villenave-d'Ornon.

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Salle Daguin

Le Secours populaire vous propose une grande vente de vêtements homme, femme et enfant à petits prix. —————————————————————————————————– ### Bric à brac de vaisselle, bibelots… Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts, toutes les tailles. Retrouvez-les samedi et dimanche.

Entrée libre • Pour tous

Salle Daguin Rue du Professeur Daguin, 33140 Villenave d'Ornon

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T14:00:00

