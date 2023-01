Braderie d’hiver Oloron-Sainte-Marie, 20 janvier 2023, Oloron-Sainte-Marie . Braderie d’hiver 1 Chemin de Paralé Croix Rouge – Espace Maité Richier Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Croix Rouge – Espace Maité Richier 1 Chemin de Paralé

2023-01-20 – 2023-01-21

Pyrénées-Atlantiques L’antenne d’Oloron de la Croix-Rouge organise une braderie d’hiver au sein de ses locaux. L’antenne d’Oloron de la Croix-Rouge organise une braderie d’hiver au sein de ses locaux. +33 5 59 39 69 47 Croix Rouge OTHB

