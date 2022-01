Braderie d’hiver des commerçants Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant Finistère Fouesnant Organisée par l’association des commerçants de Fouesnant Cap Fouesnant

Centre-ville de Fouesnant

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche matin 30 janvier 2022, les commerçants fouesnantais vous invitent à la braderie d’hiver. Vendredi et samedi : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

