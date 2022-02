Braderie d’hiver Centre Ville d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Braderie d’hiver Centre Ville d’Orléans, 24 février 2022, Orléans. Braderie d’hiver

du jeudi 24 février au samedi 26 février à Centre Ville d’Orléans

Direction le centre-ville d’Orléans les 24, 25 et 26 février, pour la braderie d’hiver. De 10h à 18h, les commerçants sortent les stocks à bon prix (devant et à l’intérieur des boutiques selon la météo). Dans le centre-ville d’Orléans Centre Ville d’Orléans Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00

