Braderie d’Hendaye Centre – Ville Hendaye, 5 août 2021, Hendaye. Braderie d’Hendaye Centre – Ville 2021-08-05 09:00:00 – 2021-08-05 18:30:00

Les commerçants hendayais et d'autres exposants vous accueillent pour la 6ème braderie du Centre-ville d'Hendaye, le jeudi toute la journée. Bijoux, textile, artisanat, produits alimentaires locaux, peintures et bien d'autres choses vous attendent. Venez nombreux faire de bonnes affaires !

