Bas-Rhin Marckolsheim Avec l’arrivée des beaux jours, les commerçants locaux et les ambulants vous proposeront divers articles à des prix très attractifs pour la saison estivale, le club de plongée tiendra une buvette avec une petite restauration. Une petite fête foraine aura lieu place des fêtes du 01/07 au 14/07 Avec l’arrivée des beaux jours, les commerçants locaux et ambulants vous proposeront des idées cadeaux à petits prix. +33 3 88 92 51 00 Marckolsheim

