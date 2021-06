Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Braderie d’été Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Le comité des fêtes du Minihic-sur-Rance est heureux de vous accueillir le 18 Juillet, pour sa Braderie d’été. Elle aura lieu, dans le champ de la ferme du rivage. Buvette et restauration sur place. Quelques précisions: La ferme du rivage se trouve derrière le stade de foot. Selon le protocole sanitaire en vigueur le jour de la manifestation, le port du masque peut être obligatoire. Dimanche 18 juillet 2021 – De 8h à 17h30 – La ferme du rivage comite.minihic@gmail.com +33 6 34 67 12 65 Le comité des fêtes du Minihic-sur-Rance est heureux de vous accueillir le 18 Juillet, pour sa Braderie d’été. Elle aura lieu, dans le champ de la ferme du rivage. Buvette et restauration sur place. Quelques précisions: La ferme du rivage se trouve derrière le stade de foot. Selon le protocole sanitaire en vigueur le jour de la manifestation, le port du masque peut être obligatoire. Dimanche 18 juillet 2021 – De 8h à 17h30 – La ferme du rivage dernière mise à jour : 2021-06-24 par Point Information Touristique – SAINT BRIAC S/MER

