Braderie d’été La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: 28340

La Ferté-Vidame

Braderie d’été La Ferté-Vidame, 25 juin 2022, La Ferté-Vidame. Braderie d’été La Ferté-Vidame

2022-06-25 – 2022-06-25

La Ferté-Vidame 28340 Grande braderie à 1 € le kilo de livres. Parcours-jeux, devinettes, charades, énigmes à partir de 6/7 ans. Grande braderie à 1 € le kilo de livres. Parcours-jeux, devinettes, charades, énigmes à partir de 6/7 ans. +33 2 37 37 64 17 http://www.lesforetsduperche.fr/culture-et-tourisme/mediatheque-de-la-ferte/ Grande braderie à 1 € le kilo de livres. Parcours-jeux, devinettes, charades, énigmes à partir de 6/7 ans. La Ferté-Vidame

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 28340, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse Ville La Ferté-Vidame lieuville La Ferté-Vidame Departement 28340

La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-vidame/

Braderie d’été La Ferté-Vidame 2022-06-25 was last modified: by Braderie d’été La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 25 juin 2022 28340 La Ferté-Vidame

La Ferté-Vidame 28340