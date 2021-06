Casteljaloux Casteljaloux 47700, Casteljaloux Braderie d’été du Secours Populaire Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: 47700

Casteljaloux

Braderie d’été du Secours Populaire Casteljaloux, 13 juin 2021-13 juin 2021, Casteljaloux. Braderie d’été du Secours Populaire 2021-06-13 09:00:00 – 2021-06-13 16:30:00 Locaux du Secours Populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux

Casteljaloux 47700 Casteljaloux Vestiaire ouvert dès 8h.Tout petits prix. Ouvert à tous sans condition de ressources. Vestiaire ouvert dès 8h.Tout petits prix. Ouvert à tous sans condition de ressources. Vestiaire ouvert dès 8h.Tout petits prix. Ouvert à tous sans condition de ressources. Vestiaire ouvert dès 8h.Tout petits prix. Ouvert à tous sans condition de ressources. Secours populaire

Détails Catégories d’évènement: 47700, Casteljaloux Étiquettes évènement : Autres Lieu Casteljaloux Adresse Locaux du Secours Populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux Ville Casteljaloux lieuville 44.31723#0.08298