Sens Yonne EUR Dans le cadre du programme d’animation « Bel été » figure la grande braderie d’été.

Cette grande journée commerciale se tiendra en centre-ville de 10 heures à 19 heures. Les rues concernées sont : Grande rue, Rue de la République (de l’angle de la rue Jossey à l’angle de la rue du général Duchesne), rue Voltaire, rue Gambetta, rue du Plat d’Etain, rue Etienne Mimard, rue Paul Bert.

