Braderie d’été des commerçants Arcachon Arcachon OT Arcachon Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde

Braderie d’été des commerçants Arcachon, 25 août 2023, Arcachon OT Arcachon Arcachon. Braderie d’été des commerçants 22 Boulevard du Général Leclerc Office de Tourisme Arcachon Gironde Office de Tourisme 22 Boulevard du Général Leclerc

2023-08-25 10:00:00 – 2023-08-27 19:00:00

Office de Tourisme 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon

Gironde Arcachon Profitez de trois jours de shopping à l’occasion de la braderie d’été des commerçants dans les rues d’Arcachon. Les rues sont piétonnisées à cette occasion et le stationnement de surface est gratuit. Interdiction de circuler pour tous les véhicules, avec ou sans moteur, pendant ces trois jours, de 10h à 18h (à l’exception des services d’urgence) :

– Avenue Gambetta

– Cours Lamarque de Plaisance : entre l’avenue Gambetta et la rue Francis Lanine,

– Rue de Lattre de Tassigny,

– Boulevard de la Plage : entre le rue Roger Expert et François Legallais. Profitez de trois jours de shopping à l’occasion de la braderie d’été des commerçants dans les rues d’Arcachon. Les rues sont piétonnisées à cette occasion et le stationnement de surface est gratuit. Interdiction de circuler pour tous les véhicules, avec ou sans moteur, pendant ces trois jours, de 10h à 18h (à l’exception des services d’urgence) :

– Avenue Gambetta

– Cours Lamarque de Plaisance : entre l’avenue Gambetta et la rue Francis Lanine,

– Rue de Lattre de Tassigny,

– Boulevard de la Plage : entre le rue Roger Expert et François Legallais. OCA droits réservés

Office de Tourisme 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2023-01-14 par OT Arcachon

Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Arcachon Gironde OT Arcachon Office de Tourisme 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon OT Arcachon Arcachon lieuville Office de Tourisme 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon OT Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon-ot-arcachon-arcachon/

Braderie d’été des commerçants Arcachon 2023-08-25 was last modified: by Braderie d’été des commerçants Arcachon Arcachon 25 août 2023 22 Boulevard du Général Leclerc Office de Tourisme Arcachon Gironde Arcachon Arcachon, Gironde Gironde OT Arcachon

Arcachon OT Arcachon Arcachon Gironde