Du jeudi 26 au dimanche 29 août 2021, de 10h à 19h, la Mairie d’Orléans organise la braderie d’été. Comme tous les ans, les commerces braderont leurs stocks dans les rues du centre-ville. Cette initiative est menée en partenariat avec les commerçants du centre-ville d’Orléans. La braderie s’inscrit dans la volonté de la ville de donner la possibilité aux commerces de proximité de pouvoir brader leurs stocks et ainsi de les soutenir dans la reprise économique qui s’avère encore aujourd’hui difficile. [https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/braderie-dete-orleans](https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/braderie-dete-orleans) Du jeudi 26 au dimanche 29 août 2021, de 10h à 19h, les commerçants orléanais du centre-ville braderont leurs stocks Centre Ville d’Orléans Orléans Orléans Loiret

