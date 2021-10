Pluduno Pluduno Côtes-d'Armor, Pluduno Braderie des p’tits bouts Pluduno Pluduno Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Braderie des p'tits bouts 2021-11-11 09:00:00 – 2021-11-11 17:00:00 Salle omnisport Rue du Stade

Pluduno Côtes d’Armor Pluduno Ventes de matériels de puériculture , vêtements enfants, jouets . Restauration et buvette sur place.

3€ le mètre linéaire. ( 4m minimum).

Table non fournie.

