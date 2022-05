Braderie des Potiers Cabrières-d’Aigues Cabrières-d'Aigues Catégories d’évènement: Cabrières-d'Aigues

Vaucluse

Braderie des Potiers Cabrières-d’Aigues, 22 mai 2022, Cabrières-d'Aigues. Braderie des Potiers Poterie Point fusion 301 B rue Cime de Vière A l’atelier de Poterie Cabrières-d’Aigues

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00 Poterie Point fusion 301 B rue Cime de Vière A l’atelier de Poterie

Cabrières-d’Aigues Vaucluse Cabrières-d’Aigues Dimanche 22 mai, la poterie Point fusion vide ses étagères et organise une grande braderie ! +33 6 18 06 43 54 https://point-fusion.com/philippe-duriez/contact Poterie Point fusion 301 B rue Cime de Vière A l’atelier de Poterie Cabrières-d’Aigues

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Luberon Sud Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Cabrières-d'Aigues, Vaucluse Autres Lieu Cabrières-d'Aigues Adresse Poterie Point fusion 301 B rue Cime de Vière A l'atelier de Poterie Ville Cabrières-d'Aigues lieuville Poterie Point fusion 301 B rue Cime de Vière A l'atelier de Poterie Cabrières-d'Aigues Departement Vaucluse

Cabrières-d'Aigues Cabrières-d'Aigues Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabrieres-daigues/

Braderie des Potiers Cabrières-d’Aigues 2022-05-22 was last modified: by Braderie des Potiers Cabrières-d’Aigues Cabrières-d'Aigues 22 mai 2022 Cabrières-d'Aigues Vaucluse

Cabrières-d'Aigues Vaucluse