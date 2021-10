Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Braderie des petites crevettes Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer

Braderie des petites crevettes Saint-Jacut-de-la-Mer, 1 mai 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer. Braderie des petites crevettes Salle des fêtes Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 16:00:00 Salle des fêtes Rue du Châtelet

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Braderie puériculture, vêtements, jouets, livre, matériel bébé et enfants.

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de St Jacut.

Restauration sur place. Les tarifs : emplacement pour un portant (non fourni) : 3 euros, emplacement (1,20m) MAX 2 : 4,50 euros, panier repas (un sandwich, une boisson et une part de gâteau) : 4,50 euros petitecrevettes22@gmail.com Braderie puériculture, vêtements, jouets, livre, matériel bébé et enfants.

Restauration sur place. Les tarifs : emplacement pour un portant (non fourni) : 3 euros, emplacement (1,20m) MAX 2 : 4,50 euros, panier repas (un sandwich, une boisson et une part de gâteau) : 4,50 euros Salle des fêtes Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer
Lieu Saint-Jacut-de-la-Mer
Adresse Salle des fêtes Rue du Châtelet
Ville Saint-Jacut-de-la-Mer