BRADERIE DES MÉDIATHÈQUES Mézangers, 22 août 2021, Mézangers.

BRADERIE DES MÉDIATHÈQUES 2021-08-22 – 2021-08-22

Mézangers 53600 Mézangers

Le réseau lecture des Coëvrons organise une braderie gratuite et ouverte à tous sur le site du Gué de Selle, pour alléger les stocks des médiathèques. Les particuliers et professionnels pourront venir brader leurs jeux, livres et CD.

Inscription gratuite jusqu’au 17 août, dernier délai.

lecture@coevrons.fr +33 2 43 37 25 40

Le réseau lecture des Coëvrons organise une braderie gratuite et ouverte à tous sur le site du Gué de Selle, pour alléger les stocks des médiathèques. Les particuliers et professionnels pourront venir brader leurs jeux, livres et CD.

Inscription gratuite jusqu’au 17 août, dernier délai.

dernière mise à jour : 2021-07-26 par