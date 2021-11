Pleurtuit Pleurtuit 35730, Pleurtuit Braderie des lutins Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: 35730

Pleurtuit

Braderie des lutins Pleurtuit, 7 novembre 2021, Pleurtuit. Braderie des lutins Salle omnisports 35 Rue Saint-Guillaume Pleurtuit

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle omnisports 35 Rue Saint-Guillaume

Pleurtuit 35730 Bourse, braderie. 200 mètres d’exposition en intérieur. Accès handicapés. Petite restauration sur place. Horaires exposants, de 7h à 17h. Réservation par mail, 4€ le mètre. Pass sanitaire obligatoire. Dimanche 7 novembre 2021 – De 9h à 17h – Salle omnisports apepleurtuit@hotmail.fr Bourse, braderie. 200 mètres d’exposition en intérieur. Accès handicapés. Petite restauration sur place. Horaires exposants, de 7h à 17h. Réservation par mail, 4€ le mètre. Pass sanitaire obligatoire. Dimanche 7 novembre 2021 – De 9h à 17h – Salle omnisports Salle omnisports 35 Rue Saint-Guillaume Pleurtuit

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 35730, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Salle omnisports 35 Rue Saint-Guillaume Ville Pleurtuit lieuville Salle omnisports 35 Rue Saint-Guillaume Pleurtuit