Renac Ille-et-Vilaine Renac Dans le cadre de l’ouverture de la Madeleine, ancien café devenu nouveau Tiers Lieu, la médiathèque et la mairie de Renac organisent des animations dans trois lieux différents le vendredi 11 et le samedi 12 mars 2022.

Rendez-vous à la Médiathèque : braderie des livres, tout à 1e !

Ouverture exceptionnelle de 16h à 20h le vendredi, de 10h à 18h le samedi.

