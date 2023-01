Braderie des FJT Granville Granville Catégories d’Évènement: Granville

Manche Le dimanche 29 janvier 2023, le FJT et ses résidents organisent une braderie à la salle de Hérel de 9h à 17h afin d’autofinancer une partie du « projet mobilité 2023 ». Cette année, 6 résidents granvillais partiront à la découverte des Alpes, plus précisément à la station d’Abriès en Queyras du 04/03 au 11/03/2023. Ce projet nommé « Mangez, Bougez, Skiez » a pour but d’aborder la thématique de la mobilité et de la santé auprès des jeunes (des ateliers cuisine seront organisés tout au long du séjour). Vous pouvez donc vous inscrire en tant qu’exposant en contactant le FJT.

Nous serons également ravis de vous voir déambuler dans les allées pour dénicher les bonnes affaires. N’hésitez pas à nous contacter si besoin d’infos supplémentaires. Nous vous attendons nombreux. alice.merville@ville-granville.fr Granville

