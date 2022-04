BRADERIE DES ENFANTS Préfailles, 19 juillet 2022, Préfailles.

Deux fois chaque été (en juillet et en août), les enfants sont invités à s’installer sur le plateau de la Chapelle pour se libérer de leurs jouets anciens, livres, CD, DVD, objets personnels (accessoires bébé, vêtements de petite taille jusqu’à 6 ans, poussettes, vélos).

Ils feront le bonheur d’autres bambins et à moindre coût !

Et pour les petits vendeurs, la monnaie récoltée sera un bel argent de poche à dépenser pendant les vacances. Si la concurrence est rude, c’est dans la bonne humeur, avec le sourire et en vrais professionnels que tous s’adonnent à ce marché du bonheur.

Installation des stands à partir de 8h sur le plateau de la Chapelle à Préfailles.

Inscription sur place : forfait de 5 € l’emplacement, payable le jour même.

Attention : vêtements de +6ans et gâteaux ne sont pas autorisés à la vente. Animation interdite aux professionnels.

Comme chaque année, rendez-vous pour la braderie des enfants avec vente de jouets, livres, CD… ouvert aux enfants accompagnés d’un parent.



