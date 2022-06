Braderie des commerçants Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wissembourg

Braderie des commerçants Wissembourg, 16 juillet 2022, Wissembourg. Braderie des commerçants

rues commerçantes du centre ville Wissembourg Bas-Rhin

2022-07-16 08:00:00 – 2022-07-16 17:00:00 Wissembourg

Bas-Rhin Wissembourg L’occasion de faire de bonnes affaires à l’approche de la fin des soldes d’été ! De bonnes affaires à l’approche de la fin des soldes d’été ! +33 6 78 73 20 12 L’occasion de faire de bonnes affaires à l’approche de la fin des soldes d’été ! Wissembourg

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wissembourg Autres Lieu Wissembourg Adresse rues commerçantes du centre ville Wissembourg Bas-Rhin Ville Wissembourg lieuville Wissembourg Departement Bas-Rhin

Wissembourg Wissembourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissembourg/

Braderie des commerçants Wissembourg 2022-07-16 was last modified: by Braderie des commerçants Wissembourg Wissembourg 16 juillet 2022 rues commerçantes du centre ville Wissembourg Bas-Rhin

Wissembourg Bas-Rhin