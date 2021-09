Vitré Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Braderie des commerçants Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Braderie des commerçants Vitré, 18 septembre 2021, Vitré. Braderie des commerçants 2021-09-18 – 2021-09-18

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré La braderie du centre ville est un temps fort de la vie commerciale de Vitré. Bonnes affaires seront au rendez-vous. Rendez-vous donc le samedi 18 septembre de 9h à 19h

*Animation organisé par ©Vitré Atout http://www.vitre-atout.com/ La braderie du centre ville est un temps fort de la vie commerciale de Vitré. Bonnes affaires seront au rendez-vous. Rendez-vous donc le samedi 18 septembre de 9h à 19h

*Animation organisé par ©Vitré Atout dernière mise à jour : 2021-08-19 par OT – VITRE

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Ville Vitré lieuville 48.12302#-1.2118