Braderie des commerçants – Vide grenier Mortagne-au-Perche, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Mortagne-au-Perche. Braderie des commerçants – Vide grenier 2021-07-14 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-14

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche L’association des commerçants de Mortagne-au-Perche, en partenariat avec la ville de Mortagne-au-Perche, organisent une braderie / vide-grenier.

Emplacement gratuit.

+33 2 33 83 34 37

Restauration sur place dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville 48.52248#0.54307