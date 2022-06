Braderie des commerçants Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Braderie des commerçants Rives-en-Seine, 14 juillet 2022, Rives-en-Seine. Braderie des commerçants

Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

2022-07-14 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-14 22:30:00 22:30:00 Rives-en-Seine

Seine-Maritime Rives-en-Seine Grande braderie des commerçants adhérents à Commerces en Seine, le jeudi 14 juillet de 16h à 22h30, dans le centre-ville de Rives-en-Seine. Grande braderie des commerçants adhérents à Commerces en Seine, le jeudi 14 juillet de 16h à 22h30, dans le centre-ville de Rives-en-Seine. commercesenseine@gmail.com https://www.facebook.com/commercesenseine Grande braderie des commerçants adhérents à Commerces en Seine, le jeudi 14 juillet de 16h à 22h30, dans le centre-ville de Rives-en-Seine. Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime Ville Rives-en-Seine lieuville Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Braderie des commerçants Rives-en-Seine 2022-07-14 was last modified: by Braderie des commerçants Rives-en-Seine Rives-en-Seine 14 juillet 2022 Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime