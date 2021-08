Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Braderie des commerçants Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Braderie des commerçants Pont-l’Abbé, 3 août 2021, Pont-l'Abbé. Braderie des commerçants 2021-08-03 – 2021-08-04

Pont-l'Abbé Finistère Pont-l'Abbé Les commerçants de Pont-l'Abbé organisent leur grande braderie d'été dans les rues du centre-ville. +33 2 98 82 37 99

Pont-l'Abbé
lieuville 47.86685#-4.22394