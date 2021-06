Mortain-Bocage Mortain-Bocage Manche, Mortain-Bocage Braderie des commerçants Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Mortain-Bocage

Braderie des commerçants Mortain-Bocage, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Mortain-Bocage. Braderie des commerçants 2021-07-17 – 2021-07-17

Mortain-Bocage Manche Mortain-Bocage A partir de 6h, vide grenier en centre-ville, 1€/ml sans réservation. Placement au fur-et-à-mesure des arrivées. Après-midi : exposition de voitures anciennes sur la place des arcades. 15h30 défilé de mode dans le carrefour central (ou à la salle de tennis de table, près de la place du château, en cas de mauvais temps. Toute la journée : bons d'achats à gagner chez les commerçants. Enregistrement d'une émission avec Tévi TV sur le parvis de la Collégiale avec diffusion en direct sur la sono de la ville. Contact : au fil de l'aiguille 02 33 50 07 43

