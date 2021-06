Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Braderie des commerçants Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Durant une journée les commerçants de Kaysersberg Vignoble proposent une grande braderie estivale. L’occasion de trouver un grand nombre de produits. Profitez également d’un programme complet avec: Exposition de belles voitures anciennes et plusieurs autres animations:

Le Rotary Club de Colmar Rhin proposera aux visiteurs une promenade en voiture de prestige au profit d’une oeuvre caricative.

