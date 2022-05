Braderie des commerçants Intra-Muros Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Braderie des commerçants Intra-Muros Saint-Malo, 27 juillet 2022, Saint-Malo. Braderie des commerçants Intra-Muros Saint-Malo

2022-07-27 10:00:00 – 2022-07-28 19:00:00

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires. Axe Saint-Vincent / place du Pilori, Rue de Broussais, Rue de Dinan et Place du Marché aux Légumes, Place de la Poissonnerie pour les enfants imcastmalo@gmail.com Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires. Axe Saint-Vincent / place du Pilori, Rue de Broussais, Rue de Dinan et Place du Marché aux Légumes, Place de la Poissonnerie pour les enfants Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Ville Saint-Malo lieuville Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Braderie des commerçants Intra-Muros Saint-Malo 2022-07-27 was last modified: by Braderie des commerçants Intra-Muros Saint-Malo Saint-Malo 27 juillet 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine