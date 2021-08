Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados, Villers-Bocage Braderie des commerçants et vide greniers à Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Braderie des commerçants et vide greniers à Villers-Bocage 2021-09-04 – 2021-09-05 Villers-Bocage Calvados

Sous réserve des conditions sanitaires – Les commerçants de Villers-Bocage vous proposent leur traditionnelle braderie de septembre. Venez faire des affaires pour la rentrée ! Le vide greniers qui l'accompagne chaque année aura lieu uniquement sur inscriptions à l'avance. Manège, stands forains, buvette, restauration accompagneront cette journée festive.

