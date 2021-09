Braderie des commerçants Beauvais, 10 septembre 2021, Beauvais.

Braderie des commerçants 2021-09-10 – 2021-09-12

Beauvais Oise Beauvais

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre

C’est le retour de la braderie des commerçants dans la Ville de Beauvais le 10, 11 et 12 Septembre. Organisée par Beauvais Shopping et Beauvais centre-ville et Jeu de Paume.

Dimanche:

– saut à l’élastique place Jeanne Hachette

– course des garçons de café

Renseignements au 06 65 20 25 26 / 03 44 48 20 84 et contact@beauvais.shopping

contact@beauvais-shopping.fr

Beauvais Shopping

