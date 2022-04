Braderie des commerçants à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Braderie des commerçants à Aumale Aumale, 8 mai 2022, Aumale. Braderie des commerçants à Aumale Aumale

2022-05-08 06:30:00 06:30:00 – 2022-05-08

Aumale Seine-Maritime Braderie des commerçants le dimanche 8 mai

Ouverture exceptionnelle des commerces aumalois

– En centre-ville, braderie des commerçants vide grenier : mise en place dès 6h30

Tarifs : 1€/mètre pour les particuliers – 3€/mètre pour les professionnels – Rassemblement de voitures : plus de 70 véhicules avec le 2 CV Club de la vallée de la Bresle, les mécaniques anciennes du Thelle, AMD Sport, le furious car club, le ponthieu auto rétro club, l’amicale VW Cow Longroy

Remise des récompenses par catégorie à 17h30 – podium place des marchés devant la halle au beurre, après les intronisations – Foire aux vins à la Halle au Beurre RAPPEL : Festival de printemps du 16 avril au 8 mai !

Tentez de gagner des cadeaux et bons d’achats en faisant vos achats chez les commerçants membres de l’Union Commerciale. Bonne chance à tous !

Infos : 07 67 55 06 33 Braderie des commerçants le dimanche 8 mai

Ouverture exceptionnelle des commerces aumalois

– En centre-ville, braderie des commerçants vide grenier : mise en place dès 6h30

Tarifs : 1€/mètre pour les particuliers – 3€/mètre pour les professionnels… +33 7 67 55 06 33 Braderie des commerçants le dimanche 8 mai

Ouverture exceptionnelle des commerces aumalois

– En centre-ville, braderie des commerçants vide grenier : mise en place dès 6h30

Tarifs : 1€/mètre pour les particuliers – 3€/mètre pour les professionnels – Rassemblement de voitures : plus de 70 véhicules avec le 2 CV Club de la vallée de la Bresle, les mécaniques anciennes du Thelle, AMD Sport, le furious car club, le ponthieu auto rétro club, l’amicale VW Cow Longroy

Remise des récompenses par catégorie à 17h30 – podium place des marchés devant la halle au beurre, après les intronisations – Foire aux vins à la Halle au Beurre RAPPEL : Festival de printemps du 16 avril au 8 mai !

Tentez de gagner des cadeaux et bons d’achats en faisant vos achats chez les commerçants membres de l’Union Commerciale. Bonne chance à tous !

Infos : 07 67 55 06 33 Aumale

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aumale, Seine-Maritime Autres Lieu Aumale Adresse Ville Aumale lieuville Aumale Departement Seine-Maritime

Aumale Aumale Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumale/

Braderie des commerçants à Aumale Aumale 2022-05-08 was last modified: by Braderie des commerçants à Aumale Aumale Aumale 8 mai 2022 Aumale seine-maritime

Aumale Seine-Maritime