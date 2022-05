BRADERIE DES BOIS BLANCS Quartier Bois Blancs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

BRADERIE DES BOIS BLANCS Quartier Bois Blancs, 8 mai 2022, Lille. BRADERIE DES BOIS BLANCS

Quartier Bois Blancs, le dimanche 8 mai à 08:00

**Inscription des exposants au CLAP** : 18, rue du Pont à Fourchon 59000 Lille / quartier Bois Blancs **PERMANENCES D’INSCRIPTION :** Réservées aux riverains : mardi 26 avril de 18h à 19h30 Habitants du quartier : samedi 30 avril de 10h à 12h Ouverts à tous : mardi 3 et jeudi 5 mai de 18h à 19h30 7 euros les 3 mètres Se munir de votre carte d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé/ Les véhicules ne peuvent pas rester sur l’emplacement. Infos : [[contact@cabb-lille.fr](mailto:contact@cabb-lille.fr)](mailto:contact@cabb-lille.fr) / 07 81 20 88 43

Entrée gratuite pour les visiteurs

C’est le printemps ! Vive la braderie des Bois Blancs ! Quartier Bois Blancs rue des Bois Blancs Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Quartier Bois Blancs Adresse rue des Bois Blancs Ville Lille lieuville Quartier Bois Blancs Lille Departement Nord

Quartier Bois Blancs Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

BRADERIE DES BOIS BLANCS Quartier Bois Blancs 2022-05-08 was last modified: by BRADERIE DES BOIS BLANCS Quartier Bois Blancs Quartier Bois Blancs 8 mai 2022 lille Quartier Bois Blancs Lille

Lille Nord