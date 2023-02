Braderie des bibliothèques de Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne

Braderie des bibliothèques de Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin, 4 mars 2023, Sens . Braderie des bibliothèques de Sens 7 Rue René Binet Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Yonne Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

2023-03-04 – 2023-03-04

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens

Yonne EUR Braderie des bibliothèques de Sens. Retrouvez des livres, des bandes dessinées et des audiolivres à 0.50€ pièces ! +33 3 86 83 72 80 Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Sens Yonne Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Ville Sens lieuville Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens /

Braderie des bibliothèques de Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin 2023-03-04 was last modified: by Braderie des bibliothèques de Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 mars 2023 7 Rue René Binet Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Yonne Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Yonne

Sens Yonne