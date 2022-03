BRADERIE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE L’ACAC DE CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

BRADERIE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE L'ACAC DE CLISSON Clisson, 2 avril 2022, Clisson.

2022-04-02

Clisson Loire-Atlantique Clisson Braderie organisée par l’Association ACAC des commerçants et artisans qui compte plus de 120 adhérents. Les amateurs de braderie pourront s’y faire plaisir. Venez profiter de la braderie de Clisson organisée par les artisans et commerçants de l’ACAC qui aura lieu sous les halles toute la journée acaclisson@gmail.com +33 6 43 15 72 45 http://www.acaclisson.com/ Braderie organisée par l’Association ACAC des commerçants et artisans qui compte plus de 120 adhérents. Les amateurs de braderie pourront s’y faire plaisir. Clisson

