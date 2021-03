Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Braderie de Virey Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Braderie de Virey, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Braderie de Virey 2021-09-12 – 2021-09-12

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Grande braderie annuelle avec plus de 500 exposants. Restauration et animations sur place. Grande braderie annuelle avec plus de 500 exposants. Restauration et animations sur place. christophe.HOSSARD@acome.fr Grande braderie annuelle avec plus de 500 exposants. Restauration et animations sur place. Grande braderie annuelle avec plus de 500 exposants. Restauration et animations sur place.

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Saint-Hilaire-du-Harcouët Adresse Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët