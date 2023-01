Braderie de vêtements Urrugne Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Braderie de vêtements Urrugne, 12 août 2023, Urrugne . Braderie de vêtements Kixoenea Maison des associations Urrugne Pyrénées-Atlantiques

2023-08-12 10:00:00 – 2023-12-09 16:00:00 Urrugne

Pyrénées-Atlantiques L’occasion de trouver des vêtements pour tous à bas prix! L’occasion de trouver des vêtements pour tous à bas prix! +33 6 88 09 63 58 Association Elkartasuna cc0

Urrugne

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Urrugne Adresse Kixoenea Maison des associations Urrugne Pyrénées-Atlantiques Ville Urrugne lieuville Urrugne Departement Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne/

Braderie de vêtements Urrugne 2023-08-12 was last modified: by Braderie de vêtements Urrugne Urrugne 12 août 2023 Kixoenea Maison des associations Urrugne Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Urrugne

Urrugne Pyrénées-Atlantiques