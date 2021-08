Paris Notre-Dame du Bon Conseil Paris Braderie de septembre Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Braderie de septembre Notre-Dame du Bon Conseil, 18 septembre 2021, Paris. Braderie de septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Notre-Dame du Bon Conseil

L’organisation en sera simplifiée par rapport aux éditions précédentes (notamment il n’y aura pas possibilité de déjeuner au sous-sol) et nous respecterons bien évidemment les consignes sanitaires en vigueur. Ne manquez pas cette belle occasion de se retrouver, de permettre aux personnes de s’équiper pour l’hiver et de soutenir la paroisse ! Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Notre-Dame du Bon Conseil Adresse 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Ville Paris lieuville Notre-Dame du Bon Conseil Paris