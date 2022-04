Braderie de printemps Ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Braderie de printemps

du jeudi 21 avril au dimanche 24 avril à Ville de Menton

du jeudi 21 avril au dimanche 24 avril à Ville de Menton

Du jeudi 21 au dimanche 24 avril, l’association des commerçants Menton Menton Sourire vous donne rendez-vous pour la grande Braderie de printemps à Menton. C’est le rendez-vous incontournable des bonnes affaires à Menton! Menton Sourire et Radio Top Side vous donnent rendez-vous, chaque jour, sur des Spots differents pour animer cet événement: – Jeudi 21,en bas de la rue Piétonne – Vendredi 22 dans la rue pietonne Place Koenig – Samedi 23 en bas des Jardins Biovès face au Casino Barrière – Dimanche 24 Place St Roch De nombreuses animations seront proposées dans la ville : Zumba, danse orientale, musique de rue… Retrouvez-nous du 21 au 24 avril de 9h30 à 19h au cœur de la ville de Menton. L’événement est à suivre en direct sur [www.radiotopside.com](http://www.radiotopside.com)

Menton 06500

