Braderie de printemps Aix-en-Provence, 7 mai 2022, Aix-en-Provence. Braderie de printemps Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence

2022-05-07 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-07 17:00:00 17:00:00 Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les bénéfices de la vente contribueront à financer les actions sociales auprès des plus démunis Ventes à petits prix de vêtements femmes, hommes, enfants, layette, jouets, brocante… ul.aixenprovence@croix-rouge.fr +33 4 42 26 25 11 Les bénéfices de la vente contribueront à financer les actions sociales auprès des plus démunis Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence

