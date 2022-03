Braderie de Pâques Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Braderie de Pâques Bayonne, 14 avril 2022, Bayonne. Braderie de Pâques Bayonne

2022-04-14 – 2022-04-16

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Déballage des commerçants devant leur boutique.

De 10h à 19 jeudi et vendredi, me samedi de 10h à 13h. Déballage des commerçants devant leur boutique.

De 10h à 19 jeudi et vendredi, me samedi de 10h à 13h. Déballage des commerçants devant leur boutique.

De 10h à 19 jeudi et vendredi, me samedi de 10h à 13h. ©tuveuxmaphoto.com

Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Ville Bayonne lieuville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Braderie de Pâques Bayonne 2022-04-14 was last modified: by Braderie de Pâques Bayonne Bayonne 14 avril 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques