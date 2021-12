Villenave-d'Ornon Maison des solidarités - Domaine Jacques-Brel Gironde, Villenave d'Ornon Braderie de Noël Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Braderie de Noël Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel, 18 décembre 2021, Villenave-d'Ornon. Braderie de Noël

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel

Organisé par l’antenne villenavaise du Secours populaire français. —————————————————————— ### Tout pour les enfants, vêtements, jouets et livres. N’oubliez pas votre masque !

Entrée libre – Pour tous

C’est le moment de faire de bonnes affaires Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel 45 av du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Maison des solidarités - Domaine Jacques-Brel Adresse 45 av du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Maison des solidarités - Domaine Jacques-Brel Villenave-d'Ornon