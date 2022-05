Braderie de mai du Secours Populaire Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Braderie de mai du Secours Populaire Nérac, 14 mai 2022, Nérac. Rue des Remparts Centre socio culturel de Samazeuilh

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 16:30:00

Vêtements neufs, linge de maison, chaussures, vaisselle, sacs, jeux et jouets…

Petit marché alimentaire.

Petit marché alimentaire. Vêtements neufs, linge de maison, chaussures, vaisselle, sacs, jeux et jouets…

Petit marché alimentaire. Vêtements neufs, linge de maison, chaussures, vaisselle, sacs, jeux et jouets…

Petit marché alimentaire. Secours Populaire Nérac

Rue des Remparts Centre socio culturel de Samazeuilh Nérac

