Braderie de livres Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel Saint-Jacques-sur-Darnétal Catégories d’évènement: Saint-Jacques-sur-Darnétal

Seine-Maritime

Braderie de livres Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel, 7 mars 2022, Saint-Jacques-sur-Darnétal. Braderie de livres

du lundi 7 mars au vendredi 11 mars à Espace Gabrielle et Bernard Deneuve, centre socio culturel Accès libre à tous – gratuit

Hall de la médiathèque Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel 55, rue du plis, Saint-Jacques-sur-Darnétal Saint-Jacques-sur-Darnétal Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T15:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T15:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T15:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T15:00:00 2022-03-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jacques-sur-Darnétal, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel Adresse 55, rue du plis, Saint-Jacques-sur-Darnétal Ville Saint-Jacques-sur-Darnétal lieuville Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel Saint-Jacques-sur-Darnétal Departement Seine-Maritime

Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel Saint-Jacques-sur-Darnétal Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jacques-sur-darnetal/

Braderie de livres Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel 2022-03-07 was last modified: by Braderie de livres Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel Espace Gabrielle et Bernard Deneuve,centre socio culturel 7 mars 2022 centre socio culturel Saint-Jacques-sur-Darnétal Espace Gabrielle et Bernard Deneuve Saint-Jacques-sur-Darnétal

Saint-Jacques-sur-Darnétal Seine-Maritime