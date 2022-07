Braderie de livres de la médiathèque Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Braderie de livres de la médiathèque Soustons, 27 août 2022, Soustons. Braderie de livres de la médiathèque

Médiathèque Place des Arènes Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque

2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-27 16:00:00

Place des Arènes Médiathèque

Soustons

Landes EUR Vente romans adulte et jeunesse, albums jeunesse, documentaires, magazines, …

Paiement par carte bleue (montant minimum 5€) ou en espèces. Vente romans adulte et jeunesse, albums jeunesse, documentaires, magazines, …

Paiement par carte bleue (montant minimum 5€) ou en espèces. +33 5 58 41 53 67 Vente romans adulte et jeunesse, albums jeunesse, documentaires, magazines, …

Paiement par carte bleue (montant minimum 5€) ou en espèces. Médiathèque Soustons.

Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque Ville Soustons lieuville Place des Arènes Médiathèque Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Braderie de livres de la médiathèque Soustons 2022-08-27 was last modified: by Braderie de livres de la médiathèque Soustons Soustons 27 août 2022 Médiathèque Place des Arènes Soustons Landes

Soustons Landes