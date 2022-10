BRADERIE DE LIVRES AU DOMAINE DE BAYSSAN

2022-10-29 – 2022-10-29 La Médiathèque départementale vous offre la possibilité d’acquérir des livres retirés de ses collections à moindre coût (0.5 euro/pièce, dans une limite de 10 ouvrages maximum). Profitez-en, il y en aura pour tous les goûts !

Théâtre Michel Galabru, au domaine de Bayssan, à Béziers

