Braderie de livres à la bibliothèque Associative de Flers-Bourg Bibliothèque de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Braderie de livres à la bibliothèque Associative de Flers-Bourg Bibliothèque de Flers-Bourg, 14 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Braderie de livres à la bibliothèque Associative de Flers-Bourg

Bibliothèque de Flers-Bourg, le samedi 14 mai à 09:00

**Une vente au déballage aura lieu dans plusieurs bibliothèques associatives samedi 14 mai 2022 : rendez-vous à la bibliothèque Associative de Flers-Bourg, 218 rue Jules-Guesde, de 9h à 13h.** **Renseignements :** * Bibliothèques Associatives de Villeneuve d’Ascq Réunies * Espace associatif Milou Debisschop * Rue Darius Milhaud * 59650 Villeneuve d’Ascq * Tél. 03 20 05 14 54 * [www.bavar.fr](http://www.bavar.fr)

Entrée libre

Une vente au déballage aura lieu dans plusieurs bibliothèques associatives samedi 14 mai 2022 : rendez-vous à la bibliothèque Associative de Flers-Bourg, 218 rue Jules-Guesde, de 9h à 13h. Bibliothèque de Flers-Bourg 218 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Bibliothèque de Flers-Bourg Adresse 218 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Bibliothèque de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Bibliothèque de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Braderie de livres à la bibliothèque Associative de Flers-Bourg Bibliothèque de Flers-Bourg 2022-05-14 was last modified: by Braderie de livres à la bibliothèque Associative de Flers-Bourg Bibliothèque de Flers-Bourg Bibliothèque de Flers-Bourg 14 mai 2022 Bibliothèque de Flers-Bourg Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord