Braderie de l’Île Place Wattignies Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 12:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre

1ère édition. de 12h à 18h :- vide-greniers sur la Place Wattignies & au Wattignies- animation sur la Place Wattignies : à partir de 14h : la fanfare lentilles saucissesà partir de 16h : la fanfare Hit Michelinede 18h à 22h :18h : concert des ateliers et chorales EMTA/ACLC/INTDA & show case « Soul Dream » de Richard Kara avec les chanteuses Jessie et Peggy19h : Wade Lynch Band (rock’n’folk) aux 3 Corbeaux, 8 rue Grande Biesse20h : The Crooked Nails (rock’n’roll primitif) au BB’O, 16 rue Petite Biesse Pour exposer au vide-greniers (réservé aux particuliers) (Stand 2 x 2 m – 8 €) :Inscription et renseignements au 02 40 35 44 60 ou au Ti lichous, 12 rue Grande Biesse, du lundi au vendredi de 8h à 20h (ne pas venir pendant le service du midi)

Place Wattignies Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr